RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,23 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,23 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,18 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.876 RWE-Aktien umgesetzt.
Bei 41,61 EUR markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 3,43 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.
RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,12 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.
