RWE Aktie

40,64 EUR +0,17 EUR +0,42 %
STU
Marktkap. 28,99 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

10:16 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
40,64 EUR 0,17 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,79 €		 Abst. Kursziel*:
-1,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,57%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

10:16 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RWE Buy UBS AG
08.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Buy-Einstufung Aktien-Tipp RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Donnerstagshandels steigen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag fester
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
TraderFox Stocks in Action: Aurubis, BMW, RWE, Nordex, Adidas
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
dpa-afx RWE-Aktie klettert auf höchsten Stand seit Mitte Januar 2024
reNEWS RWE commissions 12.9MW Kail wind farm
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE secures consent for 60MW Alwen Forest
reNEWS RWE signs GyM PPA with Co-op Group
reNEWS RWE signs seven-year Co-op wind power deal
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE switches on 3.4MW French solar farm
