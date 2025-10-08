RWE Aktie
Marktkap. 28,99 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,79 €
|Abst. Kursziel*:
-1,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,57%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
