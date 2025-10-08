Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

