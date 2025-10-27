DAX24.306 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Kursentwicklung

RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

27.10.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 40,19 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,53 EUR 0,05 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,19 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,15 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 896.197 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 41,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 43,00 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

mehr Analysen