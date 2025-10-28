DAX24.258 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,57 -1,8%Gold3.904 -2,2%
Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an

28.10.25 09:41 Uhr
BILBAO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Iberdrola (Iberdrola SA) blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn werde 2025 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bilbao mit. Bislang war das Iberdrola-Management von einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Ausgangspunkt sind die im vergangenen Jahr knapp 5,7 Milliarden Euro.

Die erhöhte Prognose folgt als Schritt auf das überraschend starke dritte Quartal, in dem der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,74 Milliarden Euro stieg. Analysten hatten mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas

Analysen zu Iberdrola SA

DatumRatingAnalyst
11:21Iberdrola SA BuyJefferies & Company Inc.
10:51Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
10:16Iberdrola SA NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Iberdrola SA HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025Iberdrola SA NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:21Iberdrola SA BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Iberdrola SA BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Iberdrola SA BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025Iberdrola SA BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Iberdrola SA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:51Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
10:16Iberdrola SA NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Iberdrola SA HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025Iberdrola SA NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.07.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
28.06.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
05.07.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS
28.04.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS
16.02.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS

