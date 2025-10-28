DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,84 -0,6%Nas23.728 +0,4%Bitcoin98.922 +1,0%Euro1,1637 -0,1%Öl64,88 -1,3%Gold3.929 -1,6%
ROUNDUP: Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

28.10.25 13:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
175,10 EUR 2,80 EUR 1,63%
Indizes
EURO STOXX 50
5.704,0 PKT -7,1 PKT -0,12%
PARIS (dpa-AFX) - Der Linde-Rivale (Linde) Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. "Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow laut einer Mitteilung am Dienstag. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen. Allerdings ging der berichtete Erlös in dem Zeitraum alleine wegen ungünstiger Wechselkurse zurück.

Am Aktienmarkt kamen die Umsatzzahlen und die bestätigten Jahresziele gut an. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent auf 175,34 Euro zu und gehörte damit zu den gefragtesten Werten im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Seit dem Jahreswechsel summiert sich damit das Kursplus auf fast 12 Prozent.

Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende September wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro, wie der Konzern in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

Das Gasegeschäft, das den größten Anteil am Umsatz ausmacht, entwickelte sich in den Regionen unterschiedlich. In der Region Amerika legten die Erlöse auf vergleichbarer Basis um fast fünf Prozent zu. Dabei profitierte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Geschäft mit großen Industriekunden vom Start neuer Produktionsanlagen. Vor allem die Erlöse von medizinischen Gasen in den USA zogen dank höherer Preise kräftig an. Während die Konzernerlöse in Europa, Naher Osten und Afrika leicht zulegten, gingen sie in der Region Asien-Pazifik etwas zurück.

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Bis Ende 2026 soll diese kumuliert über fünf Jahre um 460 Basispunkte steigen. Die operative Marge hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/mis

