Air Liquide Aktie
Marktkap. 97,65 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 183 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Air Liquide betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
184,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,50 €
|Abst. Kursziel*:
7,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
170,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:36
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.