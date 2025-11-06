DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Air Liquide Aktie

170,98 EUR +0,04 EUR +0,02 %
STU
158,43 CHF +0,03 CHF +0,02 %
BRX
Marktkap. 97,65 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

13:36 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
170,98 EUR 0,04 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 183 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Air Liquide betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
184,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,50 €		 Abst. Kursziel*:
7,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

13:36 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:16 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
29.10.25 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

