JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido attestierte den Spaniern am Dienstag nach dem Bericht ein starkes drittes Quartal. Auch die Prognoseerhöhung dürfte die Versorgeraktie nach ihrem guten Lauf noch weiter antreiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:02 / GMT

