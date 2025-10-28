Telekom-Aktie etwas tiefer: Telekom und NVIDIA planen Bau von Milliarden-Rechenzentrum
Die Deutsche Telekom und der US-Chipkonzern NVIDIA wollen ein großes Rechenzentrum in München bauen.
Werte in diesem Artikel
Laut bayerischem Wirtschaftsministerium kommen bei dem Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt rund 10.000 Recheneinheiten zum Einsatz. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf mit der Sache vertraute Personen berief, soll es ein Volumen von rund einer Milliarde Euro haben. Die Deutsche Telekom äußerte sich auf Anfrage nicht.
"Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Im Freistaat wird damit erneut eine erhebliche Summe in Zukunftstechnologien investiert."
Hoffen auf Gigafactory
Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.
Aiwanger hofft, dass das Rechenzentrum "auch die Erfolgschancen unserer Bewerbung für eine KI-Gigafactory in Bayern erhöhen könnte". Für diese schickt die Staatsregierung die Region Schweinfurt ins Rennen. Bei den Gigafactorys sollen noch einmal sehr viel mehr Prozessoren zum Einsatz kommen.
Die Aktie der Deutschen Telekom notiert via XETRA zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 28,91 Euro. An der NASDAQ steigt die NVIDIA-Aktie vorbörslich stellenweise 0,55 Prozent auf 192,55 US-Dollar.
/err/lew/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
michelmond / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com
