Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain
Der NASDAQ Composite befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,86 Prozent aufwärts auf 23.637,46 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 23.537,32 Punkte an der Kurstafel, nach 23.204,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.658,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.493,96 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.484,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 21.108,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18.518,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.658,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Zählern.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 38,70 Prozent auf 49,14 USD), CRESUD (+ 26,79 Prozent auf 11,88 USD), QUALCOMM (+ 11,09 Prozent auf 187,68 USD), Lifetime Brands (+ 10,95 Prozent auf 3,75 USD) und Rambus (+ 7,77 Prozent auf 113,61 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 1-800-FLOWERSCOM (-20,23 Prozent auf 3,89 USD), Comtech Telecommunications (-5,37 Prozent auf 3,17 USD), Lakeland Financial (-5,14 Prozent auf 58,67 USD), Compugen (-5,00 Prozent auf 1,71 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,55 Prozent auf 6,09 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39.639.627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,895 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
