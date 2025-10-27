NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag stärker

NVIDIA im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 190,53 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 190,53 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 191,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 190,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11.497.736 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 195,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,67 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 54,53 Prozent sinken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,86 USD.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 46,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 USD fest.

