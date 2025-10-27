NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 190,48 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 190,48 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 191,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.946.159 NVIDIA-Aktien.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 195,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 54,52 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,86 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

