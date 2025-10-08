DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Iberdrola SA Aktie

16,39 EUR +0,09 EUR +0,55 %
STU
16,47 EUR +0,17 EUR +1,04 %
GVIE
Marktkap. 105,93 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Buy

10:16 Uhr
Iberdrola SA Buy
Iberdrola SA
16,39 EUR 0,09 EUR 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Iberdrola SA Buy

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,47 €		 Abst. Kursziel*:
6,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,38%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

10:16 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Iberdrola SA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, Adidas, Lufthansa, Klöckner, ABN Amro
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, RATIONAL, Verbio, Siemens Energy und Hennes & Mauritz.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht
reNEWS Iberdrola installs first Windanker monopile
reNEWS Iberdrola and Norges Bank add 708MW to JV
reNEWS Iberdrola boosts spending in ‘high growth and high return’ markets
reNEWS Iberdrola commits €58bn to 2028 growth
Financial Times Iberdrola to focus bulk of its €58bn investment on UK and US
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m asset sale
reNEWS Iberdrola, Selex ink 77MW Italian solar PPA
Zacks Iberdrola (IBDRY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
