Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 110,63 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,10 €
|Abst. Kursziel*:
-12,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,94%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|09.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|16.02.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|08.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.