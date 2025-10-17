DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.346 +0,0%Top 10 Crypto 15,57 -0,3%Nas 22.978 -0,1%Bitcoin 96.608 +1,7%Euro 1,1604 -0,4%Öl 61,29 +0,6%Gold 4.118 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
L'Oreal-Aktie: Wachstum im dritten Quartal beschleunigt L'Oreal-Aktie: Wachstum im dritten Quartal beschleunigt
American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,12 EUR +0,05 EUR +0,29 %
STU
17,11 EUR +0,02 EUR +0,12 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 110,63 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

20:21 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
17,12 EUR 0,05 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Javier Garrido rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem starken Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers. Allerdings könnte es nach der Bekanntgabe zu Gewinnmitnahmen kommen, da die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt habe, schrieb er./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,10 €		 Abst. Kursziel*:
-12,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,94%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

09.10.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Iberdrola SA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, Adidas, Lufthansa, Klöckner, ABN Amro
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola 'starts 960MW EA2 stake sale'
reNEWS Iberdrola buys 270MW Tungkillo battery in Oz
reNEWS Iberdrola installs first Windanker monopile
reNEWS Iberdrola and Norges Bank add 708MW to JV
reNEWS Iberdrola boosts spending in ‘high growth and high return’ markets
reNEWS Iberdrola commits €58bn to 2028 growth
Financial Times Iberdrola to focus bulk of its €58bn investment on UK and US
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen