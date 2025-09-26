Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 103,46 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman bleibt nach dem Kapitalmarkttag optimistisch für den spanischen Versorger. Die Berechenbarkeit der mittelfristigen Entwicklung habe sich verbessert, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
