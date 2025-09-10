Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 101,65 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der aufgestockten Beteiligung an Neoenergia auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Die Übernahme von weiteren gut 30 Prozent am brasilianischen Versorger sei eine wertsteigernde Transaktion für den spanischen Energieversorger, der nun 84 Prozent an Neoenergia halte, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 02:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
16,70 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,65 €
|Abst. Kursziel*:
6,71%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
15,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:06
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|16.02.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|11:06
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:06
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets