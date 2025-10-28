GNW-News: Neinor Homes schließt ABB in Höhe von 140 Mio. ? ab und erwartet weitere Wachstumschancen auf dem florierenden spanischen Wohnungsmarkt
^MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor hat im Rahmen eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (ABB) durch die Ausgabe von 8.900.190
neuen Aktien zu 15,73 EUR pro Aktie erfolgreich 140 Mio. EUR aufgenommen.
Orion, der größte Aktionär von Neinor, zeichnete 100 Mio. EUR und bekräftigte
damit sein langfristiges Engagement für das Unternehmen und sein Vertrauen in
dessen eigenkapitaleffiziente Wachstumsstrategie.
Weitere 40 Mio. EUR wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, die das
Unternehmen nach der im Juni erfolgreich durchgeführten ABB-Transaktion über
229 Mio. EUR weiterhin unterstützen.
Spanien ist nach wie vor einer der stabilsten Wohnimmobilienmärkte weltweit, da
er strukturell unterversorgt ist, einen geringen Verschuldungsgrad aufweist und
überzeugende langfristige Wachstumschancen in einem stark fragmentierten Markt
bietet.
In den letzten 2,5 Jahren haben Neinor und seine strategischen Partner
Grundstückskäufe im Wert von mehr als 2.700 Mio. EUR realisiert, um rund 31.000
Wohneinheiten zu entwickeln und opportunistische Renditen zu erzielen.
Da die Akquisition von AEDAS vollständig finanziert ist, plant Neinor, den
Nettoerlös zu verwenden, um weitere Wachstumsmöglichkeiten in den Segmenten
Build-to-Sell und Alternatives Wohnen zu verfolgen.
Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, kommentierte:?Wir sind sehr
zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion und der anhaltenden Unterstützung
durch Orion, die einmal mehr ihr Vertrauen in die langfristige Strategie und das
Wachstumspotenzial von Neinor unter Beweis stellt, sowie durch institutionelle
Investoren, die ihre Unterstützung bekräftigt haben. Mit dem Erlös können wir
unsere Expansion in den attraktivsten Segmenten des spanischen Marktes
fortsetzen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für den Kapitaleinsatz
beibehalten."
Jordi Argemí, stellvertretender CEO und CFO, erklärte:?Diese Kapitalerhöhung
stärkt die Bilanz von Neinor weiter und ermöglicht uns eine bessere Umsetzung
der derzeit in der Analyse befindlichen Pipeline. Die Beteiligung unseres
Hauptaktionärs zusammen mit anderen langfristigen institutionellen Investoren
verdeutlicht das große Vertrauen in die Strategie, die Umsetzung und das
Wertschöpfungspotenzial von Neinor. Nachdem Orion bereits 2023 50 Mio. EUR in das
Vermögensverwaltungsgeschäft von Neinor investiert hat, ist die Beteiligung an
dieser Transaktion ein erneuter Beweis für dessen Engagement für das Unternehmen
und seine langfristige Vision."
* Die vollständige behördliche Bekanntmachung finden Sie auf der Webseite von
Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-
notifications/other-relevant-information/)
Weitere Informationen:
NEINOR HOMES
Abteilung für Investor Relations
investor.relations@neinorhomes.com
H/ADVISORS MAITLAND
NeinorHomes@h-advisors.global
David Sturken +44 7990 595 913
Billy Moran +44 7554 912 008 Â°
