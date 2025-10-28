DAX24.312 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.703 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit! Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

GNW-News: Neinor Homes schließt ABB in Höhe von 140 Mio. ? ab und erwartet weitere Wachstumschancen auf dem florierenden spanischen Wohnungsmarkt

28.10.25 15:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs
17,36 EUR -0,04 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor hat im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (ABB) durch die Ausgabe von 8.900.190

Wer­bung

neuen Aktien zu 15,73 EUR pro Aktie erfolgreich 140 Mio. EUR aufgenommen.

Orion, der größte Aktionär von Neinor, zeichnete 100 Mio. EUR und bekräftigte

damit sein langfristiges Engagement für das Unternehmen und sein Vertrauen in

dessen eigenkapitaleffiziente Wachstumsstrategie.

Weitere 40 Mio. EUR wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, die das

Unternehmen nach der im Juni erfolgreich durchgeführten ABB-Transaktion über

Wer­bung

229 Mio. EUR weiterhin unterstützen.

Spanien ist nach wie vor einer der stabilsten Wohnimmobilienmärkte weltweit, da

er strukturell unterversorgt ist, einen geringen Verschuldungsgrad aufweist und

überzeugende langfristige Wachstumschancen in einem stark fragmentierten Markt

bietet.

In den letzten 2,5 Jahren haben Neinor und seine strategischen Partner

Grundstückskäufe im Wert von mehr als 2.700 Mio. EUR realisiert, um rund 31.000

Wer­bung

Wohneinheiten zu entwickeln und opportunistische Renditen zu erzielen.

Da die Akquisition von AEDAS vollständig finanziert ist, plant Neinor, den

Nettoerlös zu verwenden, um weitere Wachstumsmöglichkeiten in den Segmenten

Build-to-Sell und Alternatives Wohnen zu verfolgen.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, kommentierte:?Wir sind sehr

zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion und der anhaltenden Unterstützung

durch Orion, die einmal mehr ihr Vertrauen in die langfristige Strategie und das

Wachstumspotenzial von Neinor unter Beweis stellt, sowie durch institutionelle

Investoren, die ihre Unterstützung bekräftigt haben. Mit dem Erlös können wir

unsere Expansion in den attraktivsten Segmenten des spanischen Marktes

fortsetzen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für den Kapitaleinsatz

beibehalten."

Jordi Argemí, stellvertretender CEO und CFO, erklärte:?Diese Kapitalerhöhung

stärkt die Bilanz von Neinor weiter und ermöglicht uns eine bessere Umsetzung

der derzeit in der Analyse befindlichen Pipeline. Die Beteiligung unseres

Hauptaktionärs zusammen mit anderen langfristigen institutionellen Investoren

verdeutlicht das große Vertrauen in die Strategie, die Umsetzung und das

Wertschöpfungspotenzial von Neinor. Nachdem Orion bereits 2023 50 Mio. EUR in das

Vermögensverwaltungsgeschäft von Neinor investiert hat, ist die Beteiligung an

dieser Transaktion ein erneuter Beweis für dessen Engagement für das Unternehmen

und seine langfristige Vision."

* Die vollständige behördliche Bekanntmachung finden Sie auf der Webseite von

Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-

notifications/other-relevant-information/)

Weitere Informationen:

NEINOR HOMES

Abteilung für Investor Relations

investor.relations@neinorhomes.com

H/ADVISORS MAITLAND

NeinorHomes@h-advisors.global

David Sturken +44 7990 595 913

Billy Moran +44 7554 912 008 Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Neinor Homes

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Neinor Homes

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung