Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Index-Performance im Fokus

Der Euro STOXX 50 macht am Montag Gewinne.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 5.704,47 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,834 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 5.664,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5.662,04 Punkten am Vortag.

Bei 5.656,15 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.705,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 5.651,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5.165,60 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4.877,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.734,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,89 Prozent auf 112,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 57,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,82 Prozent auf 1.749,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 92,36 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 31,61 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-0,26 Prozent auf 26,88 EUR), Deutsche Börse (-0,14 Prozent auf 219,20 EUR), Airbus SE (-0,05 Prozent auf 213,30 EUR), adidas (+ 0,03 Prozent auf 163,85 EUR) und Enel (+ 0,06 Prozent auf 8,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.410.525 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 355,857 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net