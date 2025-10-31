RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 42,86 EUR ab.
Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,86 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 42,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.982 RWE-Aktien.
Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 54,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,72 EUR für die RWE-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.
RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 10 Jahren verdient
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
