Aktienentwicklung

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag im Plus

30.10.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag im Plus

30.10.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 42,43 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 42,52 EUR. Bei 42,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 158.326 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,52 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 34,57 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Am 14.08.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

