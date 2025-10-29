RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 40,97 EUR.
Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,97 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,92 EUR. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.506 RWE-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,61 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 47,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je RWE-Aktie aus.
RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
