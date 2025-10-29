DAX24.280 ±0,0%Est505.724 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag schwächer

29.10.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 40,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
41,31 EUR 0,21 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,97 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 40,92 EUR. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.506 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,61 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 47,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

