RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 40,94 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 40,94 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,09 EUR an. Bei 40,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 680.486 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 32,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,72 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,12 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie schwächelt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen

UBS AG: Buy für RWE-Aktie

RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen