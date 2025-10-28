DAX24.292 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,83 -1,4%Gold3.926 -1,6%
Notierung im Blick

RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

28.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 40,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
41,00 EUR 0,50 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 40,88 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,88 EUR an. Bei 40,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 319.002 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,61 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. 1,79 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,12 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie schwächelt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen

UBS AG: Buy für RWE-Aktie

RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen

mehr Analysen