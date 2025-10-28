Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.

Wer­bung Wer­bung

Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs von Visa schwankte im nachbörslichen US-Handel zwischen plus einem und minus einem Prozent. Zuletzt schienen sich die Anleger für eine optimistische Interpretation der Zahlen entscheiden zu wollen./he/so