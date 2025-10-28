Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf grünem Terrain

DAX24.301 ±-0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.715 +0,3%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1661 +0,1%Öl64,14 -2,5%Gold3.965 -0,7%
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
28.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 349,44 USD.

Das Papier von Visa konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 349,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 349,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220.915 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 6,94 Prozent niedriger. Bei 281,35 USD fiel das Papier am 30.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 19,49 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Visa-Bilanz für Q1 2026 wird am 22.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

