Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend stabil

Die Aktie von Visa hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Visa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 347,71 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 347,71 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 349,81 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 346,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 348,58 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 461.025 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 19,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Visa.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Aktie aus.

