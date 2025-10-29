DAX24.269 ±-0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
So entwickelt sich RWE

RWE Aktie News: RWE am Mittag gefragt

29.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 41,64 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 41,64 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 41,75 EUR zu. Mit einem Wert von 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 483.363 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,75 EUR erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 0,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
