RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 42,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 2,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 42,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.422.723 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,09 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 34,19 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,72 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

RWE-Aktie schwächelt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen

UBS AG: Buy für RWE-Aktie