RWE Aktie News: RWE am Mittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,59 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 42,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 674.132 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 0,28 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,82 Prozent.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,72 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

