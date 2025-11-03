DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden
Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
RWE Aktie

42,58 EUR -0,22 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 30,97 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
42,58 EUR -0,22 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman lotete am Montag angesichts der jüngsten Kursrally die Wachstumschancen der Essener aus. Er geht insbesondere davon aus, dass die Impulse aus der Vergaberunde für Offshore-Windparks in Großbritannien, dem US-Geschäft und den deutschen Plänen für Gaskraftwerke in den kommenden drei bis sechs Monaten klarer werden. RWE-Aktien seien obendrein deutlich niedriger bewertet als die der Konkurrenz./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,38 €		 Abst. Kursziel*:
17,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,43%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 50 Euro - 'Buy'
finanzen.net RWE Aktie News: RWE gewinnt am Montagnachmittag an Boden
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagmittag fester
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE starts work on Germany’s biggest battery
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE starts building 92MW of new Italian wind
reNEWS Indeximate monitors RWE subsea cables with fibre sensing tech
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
