Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
RWE Aktie News: RWE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

04.11.25 09:23 Uhr
RWE Aktie News: RWE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,36 EUR -0,44 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 42,68 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 42,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 62.535 Stück.

Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,96 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 53,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
