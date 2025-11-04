SFC Energy-Aktie dennoch schwächer: Millionenauftrag erhalten
Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten.
Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an.
Die SFC Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 15,46 Euro.
/mis/zb
BRUNNTHAL (dpa-AFX)
