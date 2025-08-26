DAX 24.026 -0,5%ESt50 5.370 -0,3%Top 10 Crypto 15,90 +1,7%Dow 45.418 +0,3%Nas 21.544 +0,4%Bitcoin 95.458 -0,7%Euro 1,1589 -0,5%Öl 66,92 -0,5%Gold 3.385 -0,3%
SFC Energy Aktie

Marktkap. 277,41 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857

ISIN DE0007568578

Symbol SSMFF

Warburg Research

SFC Energy Buy

10:01 Uhr
SFC Energy Buy
SFC Energy AG
16,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Update nach endgültigen Quartalszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,06 €		 Abst. Kursziel*:
30,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

