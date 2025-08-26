SFC Energy Aktie
Marktkap. 277,41 Mio. EURKGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber blieben mit steigenden Investitionen in Rüstung und Infrastruktur intakt, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Update nach endgültigen Quartalszahlen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,06 €
|Abst. Kursziel*:
30,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SFC Energy AG
|10:01
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.25
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.25
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.20
|SFC Energy Sell
|Warburg Research
|10:01
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.12
|SFC Energy hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|28.07.10
|SFC Energy halten
|SES Research/ Warburg Gruppe