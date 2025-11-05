RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 42,36 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 42,36 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,34 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.425 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 43,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,47 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

