Heute im Fokus
RWE im Blick

RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittag vor

26.09.25 12:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 37,50 EUR zu.

RWE AG St.
37,51 EUR
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 37,50 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 37,55 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.167 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 0,75 Prozent wieder erreichen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 25,97 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

