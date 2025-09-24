DAX23.549 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.981 -0,3%Nas22.362 -0,6%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag gesucht

25.09.25 16:11 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag gesucht

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 37,41 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 37,41 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 37,51 EUR. Bei 37,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 657.064 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,78 EUR an.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

