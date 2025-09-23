DAX23.701 +0,4%ESt505.476 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.580 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 37,13 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 37,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 37,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 648.045 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 25,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,78 EUR für die RWE-Aktie.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

