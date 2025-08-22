DAX24.264 -0,4%ESt505.464 -0,5%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1701 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Gewinne mitnehmen

RWE-Aktie nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am DAX-Ende

25.08.25 10:32 Uhr
RWE-Aktie fällt an DAX-Ende: Kepler Chevreux senkt den Daumen

Die Aktien von RWE haben am Montag die Stabilisierung der vergangenen Woche zunächst beendet.

RWE AG St.
Aktien
RWE AG St.
35,14 EUR -0,61 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns RWE als DAX-Schlusslicht um 1,8 Prozent auf gut 35 Euro nachgeben. In der Vorwoche hatten sie sich von einem Tief seit Juni erholt.

Jüngste Aussagen des Unternehmens deuteten nicht auf ein nachlassendes Expansionsstreben hin, schrieb Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux. Es drohe also Ungemach von den Kosten. Das Bewertungsmodell rechtfertige derweil kein höheres Kursziel als 38 Euro, weshalb Anleger nun die in nahezu einem Quartal erzielten Kursgewinne mitnehmen sollten.

/bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

