DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Fokus auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

23.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 40,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,12 EUR -0,10 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 40,17 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,36 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,00 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 571.013 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,61 EUR an. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

