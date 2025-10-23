DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.675 +1,0%Euro1,1596 -0,2%Öl64,51 +0,3%Gold4.087 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Michelin-Aktie: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
Mining-Heizung: Alternative Heizkonzepte für Krypto-Enthusiasten Mining-Heizung: Alternative Heizkonzepte für Krypto-Enthusiasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Stadtwerke: Gaskunden bei Rückbaukosten für Netze entlasten

23.10.25 06:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,10 EUR -0,27 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MVV Energie AG
30,70 EUR 0,10 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
40,22 EUR -0,25 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Gaskunden dürfen aus Sicht des Stadtwerkeverbands VKU im Zuge der Stilllegung von Netzen nicht überfordert werden. "Je näher das Jahr 2045 mit dem Ende der Erdgasversorgung rückt, desto größer ist die Gefahr eines Flickenteppichs und erheblichen Verunsicherungen bei den Verbrauchern", sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. "Die Bundesregierung kann das verhindern, indem sie klare Regeln für einen geordneten Ausstieg aus dem Erdgas aufstellt." Konkret fordert der VKU einen "Umstellbonus".

Wer­bung

Damit sollten Eigentümer eines Hauses beziehungsweise die Eigentümereigenschaft eines Mehrfamilienhauses gefördert werden, wenn das Haus vom Gasnetz getrennt wird. Weiter schlägt der VKU vor, der Staat sollte den Netzbetreibern einen Teil der Kosten, die Stilllegungen und verkürzte Abschreibungszeiträume verursachen und deshalb über die Netzentgelte auf die Kunden umgelegt werden müssten, über ein "Kompensationskonto" ausgleichen. Gaskundinnen und Gaskunden sollten von den sehr hohen Kosten für den Rückbau verschont werden.

Umbruch bei Netzen

Laut einer VKU-Umfrage will nach aktuellen Planungen fast jedes fünfte Stadtwerk in Deutschland sein Gasnetz stilllegen. Stattdessen wollen diese Stadtwerke auf Fernwärme und Wärmepumpen setzen. Für 46 Prozent der Stadtwerke und kommunalen Energieversorger steht demnach noch nicht fest, was mit ihrem Gasnetz passiert. 23 Prozent planen eine Mischung aus Stilllegung und Umrüstung auf grüne Gase wie Wasserstoff oder Biomethan - allerdings eher für mittelständische Unternehmen. Wasserstoff ist derzeit aber noch sehr teuer und steht nicht ausreichend zur Verfügung.

Die Ankündigung, das Gasnetz stillzulegen, hat zum Beispiel in Mannheim für Aufregung gesorgt. Der Energieversorger MVV (MVV Energie) hatte im November mitgeteilt anzustreben, bis 2035 sein Gasnetz abschalten zu wollen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich dagegen. Nicht alle Haushalte hätten die Möglichkeit, auf Fernwärme umzusteigen. Stattdessen müssten sie eine teure Wärmepumpe einbauen lassen.

Wer­bung

Auf dem Weg zu mehr Klimaschutz

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden und mit Fernwärme, Wärmepumpen oder grünen Gasen statt Öl und Erdgas heizen. Stadtwerke und kommunale Energieversorger müssen nun laut VKU prüfen, welche Stränge ihres Gasnetzes sie auf grüne Gase umrüsten und welche sie stilllegen. Für Stilllegung und Rückbau fehlten bislang aber klare gesetzliche Regelungen, so der VKU. Die Mehrheit der Stadtwerke und mit ihr viele Bürger sowie zumeist mittelständische Industrie- und Gewerbekunden hingen derzeit in der Luft.

Eine wichtige Rolle spielt auch die kommunale Wärmeplanung. Hausbesitzer sollen dann entscheiden können, was sie machen - ob sie sich etwa an ein Wärmenetz anschließen lassen oder eine Wärmepumpe oder eine andere klimafreundlichere Heizung einbauen, falls eine neue Heizung benötigt wird. Die kommunale Wärmeplanung soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen./hoe/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen