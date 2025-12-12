DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt RWE auf 'Analyst Focus List'

12.12.25 08:34 Uhr
RWE AG St.
43,23 EUR -0,06 EUR -0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 46,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido setzte die Aktien der Essener im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger am Donnerstagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen von JPMorgan. Zudem tragen sie nun den Stempel "Positive Catalyst Watch" in Erwartung positiver mittelfristiger Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seinen Branchenfavoriten RWE und SSE traut Garrido überdurchschnittliche Ergebnissteigerung bis ins Jahr 2030 zu./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:06RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025RWE OutperformBernstein Research
11.12.2025RWE OverweightBarclays Capital
01.12.2025RWE OutperformBernstein Research
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
