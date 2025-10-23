DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursabschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 40,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,00 EUR -0,22 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,29 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,36 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 869.644 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 41,61 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen - Aktie fester

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
