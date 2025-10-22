RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 40,70 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 41,29 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,66 EUR nach. Mit einem Wert von 40,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 713.400 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 41,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,24 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,78 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

