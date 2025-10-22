RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag gefragt

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,99 EUR nach oben.

Das Papier von RWE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,99 EUR. Bei 41,29 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 40,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 463.088 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,61 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 1,51 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 32,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen - Aktie fester

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert