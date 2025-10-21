RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Rot

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 40,92 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,92 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.327 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,61 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

