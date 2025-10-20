RWE Aktie News: RWE legt am Montagmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,97 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,97 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 41,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418.190 RWE-Aktien.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 41,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

