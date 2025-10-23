DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
Experteneinstufung

RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung etwas eingrenzen

23.10.25 12:23 Uhr
RWE-Aktie im Minus: Citigroup-Votum drückt Kurs - doch Verluste werden reduziert

Die gestrichene Kaufempfehlung der Citigroup für die Aktien von RWE hat den Kurs am Donnerstag belastet.

Allerdings konnten die Papiere des Energiekonzerns die Verluste gegen Mittag eingrenzen. Zuletzt belief sich der Abschlag via XETRA noch auf 0,96 Prozent auf 40,10 Euro.

Im Tagestief waren RWE zeitweise um 2,8 Prozent gefallen und damit erstmals seit Anfang September kurzzeitig unter der 21-Tage-Linie gelandet. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend, der für die Aktien zuletzt steil nach oben verlief. In der vergangenen Woche erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang 2024.

Die Erwartung umfangreicherer Aktienrückkäufe habe neben anderen Faktoren den Aktienkurs von RWE seit Jahresbeginn nach oben getrieben, schrieb Citigroup-Analyst Piotr Dzieciolowski. Eine Ausweitung der Aktienrückkäufe werde es wohl nur bei einer Verringerung der Kapitalausgaben geben.

Mit der Bilanz könne der Konzern zwar die geplanten Kapitalausgaben stemmen; Rückstellungen und die zu erwartenden Cash Flows machten eine Ausweitung der Aktienrückkäufe bis März 2026 aber unwahrscheinlich. So rechnet der Experte mit Rückstellungen von geschätzt fünf Milliarden Euro, vornehmlich für CO2-Emissionen von bis 2030 stillzulegenden Braunkohlekraftwerken.

/bek/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen