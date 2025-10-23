RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung etwas eingrenzen
Die gestrichene Kaufempfehlung der Citigroup für die Aktien von RWE hat den Kurs am Donnerstag belastet.
Werte in diesem Artikel
Allerdings konnten die Papiere des Energiekonzerns die Verluste gegen Mittag eingrenzen. Zuletzt belief sich der Abschlag via XETRA noch auf 0,96 Prozent auf 40,10 Euro.
Im Tagestief waren RWE zeitweise um 2,8 Prozent gefallen und damit erstmals seit Anfang September kurzzeitig unter der 21-Tage-Linie gelandet. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend, der für die Aktien zuletzt steil nach oben verlief. In der vergangenen Woche erreichten sie den höchsten Stand seit Anfang 2024.
Die Erwartung umfangreicherer Aktienrückkäufe habe neben anderen Faktoren den Aktienkurs von RWE seit Jahresbeginn nach oben getrieben, schrieb Citigroup-Analyst Piotr Dzieciolowski. Eine Ausweitung der Aktienrückkäufe werde es wohl nur bei einer Verringerung der Kapitalausgaben geben.
Mit der Bilanz könne der Konzern zwar die geplanten Kapitalausgaben stemmen; Rückstellungen und die zu erwartenden Cash Flows machten eine Ausweitung der Aktienrückkäufe bis März 2026 aber unwahrscheinlich. So rechnet der Experte mit Rückstellungen von geschätzt fünf Milliarden Euro, vornehmlich für CO2-Emissionen von bis 2030 stillzulegenden Braunkohlekraftwerken.
/bek/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RWE News
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen