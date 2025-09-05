RWE Aktie
Marktkap. 25,43 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman äußerte am Montag seine ersten Gedanken dazu, dass der Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen eingebracht wird. Er bewertet diesen Deal positiv. Die Bilanz des Energiekonzerns werde durch eine Reduzierung der Nettoverschuldung gestärkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,07 €
|Abst. Kursziel*:
14,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|10:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
