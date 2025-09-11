Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 22.132,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent stärker bei 22.078,63 Punkten in den Handel, nach 22.043,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.031,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.150,41 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21.681,90 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2025, den Stand von 19.662,48 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 17.569,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,79 Prozent. Bei 22.150,41 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 6,19 Prozent auf 3,60 USD), Innodata (+ 6,00 Prozent auf 64,63 USD), Volvo (B) (+ 5,17) Prozent auf 30,25 USD), Daktronics (+ 5,00 Prozent auf 23,32 USD) und Amtech Systems (+ 4,55 Prozent auf 9,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Credit Acceptance (-6,03 Prozent auf 493,32 USD), Oracle (-5,05 Prozent auf 292,30 USD), Hooker Furniture (-4,85 Prozent auf 10,21 USD), Sangamo Therapeutics (-4,68 Prozent auf 0,51 USD) und Neogen (-4,09 Prozent auf 5,51 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.181.403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,669 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

