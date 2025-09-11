DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.918 -0,4%Nas22.141 +0,5%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,49 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

12.09.25 18:00 Uhr
Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester | finanzen.net

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
22,92 USD 0,38 USD 1,69%
Charts|News|Analysen
Amtech Systems Inc.
7,35 EUR 0,55 EUR 8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
2,86 EUR -0,03 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Compugen Ltd.
1,36 USD -0,04 USD -2,86%
Charts|News|Analysen
Credit Acceptance Corp.
440,00 EUR 6,00 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Daktronics Inc.
18,72 EUR 0,98 EUR 5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hooker Furniture Corp.
10,21 USD -0,52 USD -4,85%
Charts|News|Analysen
Innodata Inc.
54,05 EUR 1,40 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neogen Corp.
4,88 EUR 0,14 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,86 EUR 0,76 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
251,15 EUR -11,95 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,39 EUR -0,02 EUR -5,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
21,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
25,18 EUR 0,31 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.140,0 PKT 96,9 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 22.132,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent stärker bei 22.078,63 Punkten in den Handel, nach 22.043,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.031,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.150,41 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2025, wies der NASDAQ Composite 21.681,90 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2025, den Stand von 19.662,48 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 17.569,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,79 Prozent. Bei 22.150,41 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 6,19 Prozent auf 3,60 USD), Innodata (+ 6,00 Prozent auf 64,63 USD), Volvo (B) (+ 5,17) Prozent auf 30,25 USD), Daktronics (+ 5,00 Prozent auf 23,32 USD) und Amtech Systems (+ 4,55 Prozent auf 9,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Credit Acceptance (-6,03 Prozent auf 493,32 USD), Oracle (-5,05 Prozent auf 292,30 USD), Hooker Furniture (-4,85 Prozent auf 10,21 USD), Sangamo Therapeutics (-4,68 Prozent auf 0,51 USD) und Neogen (-4,09 Prozent auf 5,51 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10.181.403 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,669 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen