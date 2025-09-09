DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.114 +0,7%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.643 +0,3%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
IPO der Gemini-Aktie: Kryptobörse mit Paukenschlag zum Börsenauftakt IPO der Gemini-Aktie: Kryptobörse mit Paukenschlag zum Börsenauftakt
Clara Technologies-Aktie bleibt hoch volatil - Achterbahnfahrt hält an Clara Technologies-Aktie bleibt hoch volatil - Achterbahnfahrt hält an
Kursentwicklung

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen
12.09.25 22:32 Uhr

12.09.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gewann schlussendlich an Wert.

Indizes
NASDAQ Composite Index
22.141,1 PKT 98,0 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent stärker bei 22.078,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.043,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.031,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.182,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21.681,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.662,48 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 17.569,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22.182,34 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 7,96 Prozent auf 3,66 USD), Century Aluminum (+ 6,40 Prozent auf 26,09 USD), Daktronics (+ 5,31 Prozent auf 23,39 USD), Volvo (B) (+ 5,17 Prozent auf 30,25 USD) und Amtech Systems (+ 5,00 Prozent auf 9,24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Credit Acceptance (-9,63 Prozent auf 474,44 USD), Lifetime Brands (-7,14 Prozent auf 3,90 USD), American Eagle Outfitters (-6,48 Prozent auf 18,34 USD), Myriad Genetics (-5,73 Prozent auf 7,24 USD) und Merit Medical Systems (-5,19 Prozent auf 85,53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.778.179 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie hat mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

