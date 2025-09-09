NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite gewann schlussendlich an Wert.

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent stärker bei 22.078,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.043,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.031,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.182,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.08.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21.681,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.662,48 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2024, bei 17.569,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,84 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22.182,34 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 7,96 Prozent auf 3,66 USD), Century Aluminum (+ 6,40 Prozent auf 26,09 USD), Daktronics (+ 5,31 Prozent auf 23,39 USD), Volvo (B) (+ 5,17 Prozent auf 30,25 USD) und Amtech Systems (+ 5,00 Prozent auf 9,24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Credit Acceptance (-9,63 Prozent auf 474,44 USD), Lifetime Brands (-7,14 Prozent auf 3,90 USD), American Eagle Outfitters (-6,48 Prozent auf 18,34 USD), Myriad Genetics (-5,73 Prozent auf 7,24 USD) und Merit Medical Systems (-5,19 Prozent auf 85,53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.778.179 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,669 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie hat mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net