Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Gold-Rally?Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen

Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Laut Goldman Sachs sprechen gleich mehrere Faktoren für einen deutlichen Anstieg des Edelmetalls in den kommenden Monaten.
Kaufempfehlungen KW 39Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Bullishe BewertungPlug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?

Aktie unter der LupeDeutsche Telekom-Aktie: So sieht die aktuelle Einschätzung der JPMorgan-Analysten aus

Mega-ChanceD-Wave Quantum-Aktie mit neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?

Kursziel angehobenASML-Aktie gesucht, Intel tiefer: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Intel-NVIDIA-Deal

IndexaufnahmeNach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus

"Bedeutender Sprung"BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain

"Buy"Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Trendwende voraus?NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig

Modellpalette im BlickPorsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung

MilliardenmarktAufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist

Abnehm-TablettenNovo Nordisk-Aktie im Blick: Rivale Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk

Ukraine-KriegRheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

KurskorrekturD-Wave Quantum-Aktie auf Verkaufszetteln: Was drückt auf den Quantencomputing-Spezialisten?

Starke SchwankungenKursrally geht weiter: Diginex-Aktie nach +21% abermals mit kräftigem Kurssprung

Neue ZusammensetzungenÄnderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Backup-PlanBYD-Aktie fällt dennoch: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet

Bitcoin mit Mega-PotenzialWinklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen

RückwirkendAktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

US-OffensiveDroneShield-Aktie setzt Rally fort: Präsenz in den USA wird verstärkt

Abnehmmittel-ExpansionMetsera-Aktie +60 Prozent: Pfizer plant Milliardenübernahme - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Wettbewerbswidrige PraktikenSAP-Aktie nach Ermittlungen durch EU-Kommission deutlich unter Druck

"Gewaltiger Schritt"Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial

Starke ErholungBYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel

Partnerschaft verkündetNVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten

Durchbruch erzieltSamsung-Aktien heben ab: Berichte über bestandenen NVIDIA-Test für KI-Speicherchips

Halbleiterriese mit ZahlenMicron Technology-Aktie dennoch schwächer: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt

Illiquide BeständeBitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

Verstöße?Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss

DAX-PerformanceDAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

Rekordrally möglichErneute Kursgewinne voraus: Experte erwartet neue Rekordhöhen für die Tesla-Aktie

